0553 313 94 23

Lokmacı’danDiyarbakırlı annelere destek

Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı,Diyarbakırlı annelerin tepkisine destek verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 13:31
Lokmacı’danDiyarbakırlı annelere destek

Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı,Diyarbakırlı annelerin tepkisine destek verdi. Lokmacı; “Kadın milletvekillerimiz başta olmak üzere, siyasi partilerin kadın kollarını, bütün STK’ları özelliklede Kadın STK’larını, kurum ve kuruluşlarımızı Diyarbakır’da büyük bir mücadelenin içerisine giren annelere destek olmaya çağırıyoruz” dedi.


Ülkemizin ateş çemberiyle çevrildiği, Türkiye düşmanı küresel güçlerin her zamankinden daha fazla diş bilediği bir dönemde, vatanımızı bölüp parçalamayı kendisine görev edinmiş terör örgütüne ve onun siyasi uzantısına karşı Diyarbakırlı annelerin koyduğu tepkiyi ülkemiz için fırsat bildiklerini dile getiren Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı, “Oğlu pkk tarafından kaçırılan Hacire Annenin, yaktığı kıvılcımın yavaşta olsa büyüdüğünü görmek bizlerin geleceğe umutla bakmasını sağlamaktadır. Bu kıvılcım ki, bizim binlerce yıllık dirliğimizin ateş haline dönüşmüş halidir. Bu ateş gün geçtikçe büyüyecek, geleceğimizi aydınlatacak bir ışık olacaktır. Dün, Kanını ve canını ortaya koyarak bu toprakları bizlere vatan eden analarımızın bugünde bu yükü sırtına aldığını görmek, Anadolu kadınının basiretini, ferasetini bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “"Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez." sözü, bugün Diyarbakır’da kutlu bir mücadelenin içerisine giren annelerin yüreklerinde vücut bulmuştur. Birliğimizi ve dirliğimizi bozup, bizleri bu coğrafyadan silip atmak isteyenlere karşı ortaya konan bu başkaldırışa bütün kadınlarımızın destek olması gerekmektedir. Partilerin kadın kollarının, Kadın STK kuruluşlarının bu desteğin çok uzağında olduğunu görmek bizleri bu basın açıklamasını yapmaya mecbur kılmıştır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin litre yakıt ikmali yaptı
    1. Petrol Ofisi, tek seferde 470 bin..
    2. TİKA'dan Gine'de ananas tarımına destek
    3. TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklar..
    5. Afganistan'da İnsan Hakları Komisyonu..
    6. Büyükçekmece’de engelliler arası bilgi..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Kara deliğin fotoğrafını yayımlayan..
    9. Borsa ilk yarıda düştü
    10. Lokmacı’danDiyarbakırlı annelere..
    11. Başkan İşlek, Güreşteki gelir ve..
    12. Mazıdağı’nda üstyapı çalışmaları
    13. Milletvekili Dülger’den2019-2020..
    14. Serbest piyasada altın fiyatları
    15. Milletvekili Ahmet Erbaş’tan tanıtım..
    16. GESKON 14 kente il başkanı atadı
    17. Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava
    18. Elazığ TSO Başkanı..
    19. Hüseyin Akay:”Çiftçiye verilen boşa..
    20. Aydın'da beton mikserinin çarptığı..
    21. Çay tohumundan yağ üretimi için..
    22. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı
    23. Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi..
    24. Okçuluk İl Birinciliği’nden Spor A.Ş,..
    25. Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    26. MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı
    27. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    28. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    29. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    30. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim