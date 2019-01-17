İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı adayı Mevlüt Uysal, "AK Parti gelirse sahildeki içki ruhsatlı lokantaları kapatacak." söylemlerine ilişkin "O tür lokantaların AK Parti belediyelerinin sınırları içerisinde olduğunu fark etmiyorlar. Biz kimsenin ne yaptığına bakmayız. Lokantayı düzgün işletenin yanında oluruz. Bunun da örneğini Bahçeşehir'e gidip görebilirler." dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Uysal, "Vefa Buluşması"nda ilçe teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükçekmece'deki bir otelde gerçekleşen programda konuşan Uysal, AK Parti mensuplarının "Önce halk, önce millet, önce ilçenin, önce ilin problemi" dediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin Büyükçemece'deki başkanlık yarışını 2004, 2009 ve 2014'te çok az bir farkla kaybettiğini hatırlatan Uysal, "2014 seçimlerinde Büyükçekmece'de yüzde 45 oranında oy aldı. Siyaset biraz futbola benziyor. Çok iyi oynadı ama gol atamadı. Bir hatalı gol olursa, maç kazanılmaz. Eğer doğru bakıp doğru fotoğrafı çekip değerlendirme yaparsak neticeyi alırız. 2004, 2009, 2014'te netice alınamayınca, 'Eksik yaptık, yanlış yaptık.' denilmiştir belki de. Kazanmak için az daha gayret gerekiyordu. Şimdi bir seçim arifesindeyiz. Gelin hep beraber bu gayreti gösterelim. Şu anın enerjisi, geçmişin tecrübesini birleştirerek 31 Mart'ta bu son değişikliği yapalım." diye konuştu.

- "Güneydoğu'da bir il denilseydi kabul ederim"

Mevlüt Uysal, AK Parti'lilerin üstlendikleri görevleri hakkıyla yerine getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Başakşehir'den sonra verilen Büyükşehir'de görevimizi alnımızın akıyla yaptık. Şimdi 'Büyükçekmece' denildi. Büyükçekmece yerine Güneydoğu'da bir il denilseydi görevi kabul eder, oraya da giderdim. Partide ne görev verilirse o kabul edilir ve yapılır. AK Parti farkı budur. Mesele gittiğimiz yerde hakikaten görevimizi hakkıyla yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Duamız ve temennimiz aldığımız görevi hakkıyla yapmak içindir. Halkın AK Parti'den beklentisi yüksektir. Halk destek veriyor. Ancak olumlu netice alınmayınca ümitsizlik oluyor. Şu anda halk bize 'Biz size bu kadar destek veriyoruz. Biraz da siz gayret edin ve belediyeyi alın.' diyor. Cumhurbaşkanımız beni buraya aday göstererek güvendiğini ortaya koydu. Ancak benden daha fazla sizlere güveniyor. 31 Mart'ta iyi neticeyi alacağız."

- "O levhayı yıktık bir daha yaptırmayız"

Yerel seçimler için siyasetin daha henüz çok fazla ısınmadığını ve araziye tam anlamıyla inilmediğini vurgulayan Uysal, muhtemel rakibi Hasan Akgün'ü eleştirdi.

Marmara Belediyeler Birliği'nde kendisinin birlik başkanı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ise yardımcısı olduğunu anımsatan Uysal, şunları anlattı:

"Ben Büyükşehir'den Büyükçekmece'ye aday olduktan sonra 'Büyükçekmece'nin girişine tanıtım levhası diktik. İBB zabıtaları gelip yıktı. Şimdi hangi yüzle gelip Büyükçekmece'ye aday olacak?' diyormuş. Evet yıktık. Bir daha da yaptırmayacağız. E-5'ten gelirken, hiç 'Bakırköy'e, Bahçelievler'e, Avcılar'a veya Beylikdüzü'ne hoş geldiniz' diye bir şey var mı? 'Tekirdağ'a hoş geldin' der gibi İstanbul'un içinde ilçe levhası dikmek doğru bir şey mi? Büyükşehir Belediyesi olarak diktirilmesine müsaade etmeyiz. Çünkü, usule uygun değil. Bir de 'Büyükçekmece'nin planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçmesine Mevlüt Uysal engel oldu. Buraya geldiğinde halka ne diyecek?' diyormuş. Doğru Büyükçekmece'nin bir iki planı geçmedi. Ben bir senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesindeyim. Sen 25 yıldır başkansın. 24 sene bekledi de son bir seneye mi bıraktı ki, biz engel olduk."

- "Kimsenin ne yaptığına bakmayız"

Seçilmesi halinde halka AK Parti belediyeciliğini göstereceklerini belirten Uysal, şunları söyledi:

"Şimdi 'AK Parti gelirse sahildeki içki ruhsatlı lokantaları kapatacak.' söylemlerini duyuyorum. O tür lokantaların AK Parti belediyelerinin sınırları içerisinde olduğunu fark etmiyorlar. Biz kimsenin ne yaptığına bakmayız. Lokantayı düzgün işletenin yanında oluruz. Bunun da örneğini Bahçeşehir'e gidip görebilirler. 'Müdahale ediyormuşuz.' Neye müdahale ediyoruz? Oraya şarkıcı getirip geç saatlere kadar bas bas bağırttırıyorsa ona müdahale ediyoruz. Boğazda müzikli eğlence diye vapur ve teknelerle yüksek sesle insanlar rahatsız ediliyorsa ona müdahale ediyoruz. Kendisi istediğini yapsın ama bir başkasını rahatsız etmesin. Ölçümüz budur. İnanıyorum ki, Büyükçekmece'de bize oy vermeyenler bile 'Bir an önce burayı AK Parti kazansa da hizmet etse.' diyordur. Ben bunu Bahçeşehir'de yaşadım. CHP'ye oy verenleri de memnun edeceğiz. Sorunları çözmek için mahalle mahalle geziyoruz. Üç dönem geçti. Bunu telafi etmek adına çok çalışıyoruz. Kazandıktan sonra çok çalışacağız ama kazanmadan önce de çok çalışacağız. Hepimize görev düşüyor. Bunları yaptığımız zaman başarmamamız için bir sebep yok. Siyaset tek kişi ile yapılan bir şey değildir. Siyaset ekip işidir."

- "Büyükçekmece'nin ulaşım sorunun çözeceğiz"

Bir tarafında deniz, diğer tarafında göl bulunan, coğrafi özellikleri bakımında İstanbul'un en güzel mekanlarından Büyükçekmece'nin ulaşım sorununu çözeceğini belirten Uysal, ilçeye metro ve metrobüs getirileceğini vadetti.

Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı ihalesine Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olarak çıkmak için çalıştıklarını anlatan Uysal, "Şubatta Halkalı-Gebze Banliyö Hattı açılıyor. Oradan 100-150 bin yolcu alınacak ve metrobüs rahatlamış olacak. Bundan sonra da rahatlayan metrobüs hattını Büyükçekmece'ye kadar uzatacağız. Metro hattımız tamamlandıktan sonra da metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatırız." dedi.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de 31 Mart akşamında Büyükçekmece'de büyük bir değişim olacağına inandığını kaydederek "Büyükçekmece'ye hizmet sözümüz var. Sen ben yok. Biz olarak hizmet edeceğiz. Burada bütün teşkilat üyelerimizin gayretleri var. Girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bunun için bir olacağız, birlik olacağız. Seçim ofislerimizi kurduk. Mahalle yönetimleriyle birlikte her zaman olduğu gibi seçimlere hazırız. Büyükçekmece kazanırsa, İstanbul kazanacak, İstanbul kazanırsa Türkiye kazanacak. Geçmiş dönemde çok az farkla seçimleri kaybettik. Bu sefer büyük bir farkla seçimi kazanacağız." ifadelerini kullandı.