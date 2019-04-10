Lokantacılar ve Pastacılar Odası’ndan belediye başkanlarına ziyaret

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası yönetim kurulu Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’i ziyaret etti.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri; Mahalli İdareler Seçiminde mazbatasını alan Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı makamında ziyaret etti. Oda Başkanı Altan Aydemir; Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi. Aydemir konuşmasında; birlik beraberlik ve ülkemizin bütünlüğüne değinerek, oda faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ise; "Halkımızın bize vermiş olduğu bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Başkan Aydemir ve beraberindeki heyet Mahalli İdareler Seçiminde mazbatasını alan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’i makamında ziyaret etti. Oda Başkanı Altan Aydemir; Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni dönem için başarılar diledi. Aydemir konuşmasında; birlik beraberlik ve Ülkemizin bütünlüğüne değinerek, oda faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oda başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.