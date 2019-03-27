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Lokantacılar ve Pastacılar Odası Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarını ağırladı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Bizler oda olarak Kayseri mutfağını öncelikle Türkiye’ye, ardından dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:59
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarını ağırladı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Bizler oda olarak Kayseri mutfağını öncelikle Türkiye’ye, ardından dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.


Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adaylarını ve oda başkanlarını kahvaltıda ağırladı.


Kahvaltı öncesinde açıklamalarda bulunan Aydemir, “Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak yaşadığımız kente faydalı olabilmek için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Amacımız bine yakın üyemizle birlikte kalitemizden ödün vermeden önce insan sağlığı diyerek sıfır hata prensibini benimsemiş, şehrimize gelen yerli ve yabancı turistleri en leziz yemeklerimizi tattırarak marka şehir olmaktır. Federasyonumuz tarafından Türk mutfağını dünyaya duyurmak için girişimler başlatılmıştır. Bizlerde oda olarak Kayseri mutfağını öncelikle Türkiye’ye, ardından dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza hız verdik” dedi.


MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “Cumhur İttifakımızın başarısı için gece gündüz çalışıyoruz. Bizler bu yola 15 Temmuz gecesinde çıktık. İnşallah 31 Mart gecesine kadar da sandıkları da sıkı tutmak kaydıyla başarılı olacağımıza inanıyorum. Kayseri’de sadece belediyelerde başarılı olmak değildir, oy oranları çok önemlidir. Cumhur İttifakının bir etkisi olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:59
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