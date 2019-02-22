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Lokanta Ve Pastacılar Odasından Eğitime Destek

Kayseri Lokanta ve Pastacılar Odası, Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek hizmetleri bölümünde okuyan öğrencilere eğitime destek amacıyla “Girişimcilik Paneli” düzenledi.

22 Şubat 2019 Cuma 18:04
Lokanta Ve Pastacılar Odasından Eğitime Destek

Kayseri Lokanta ve Pastacılar Odası, Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek hizmetleri bölümünde okuyan öğrencilere eğitime destek amacıyla “Girişimcilik Paneli” düzenledi.


Panelde konuşan Oda Başkanı Altan Aydemir; kendi başarı hikayesini öğrencilere anlatarak, lokantacılık ve pastacılık mesleğinin seçkin ve saygın bir meslek olduğunu, insanlığın var olduğu sürece de mesleğin var olacağını söyledi. Aydemir, “Odamızın bu tür faaliyetlerinin zaman zaman devam edecek. Yeme içme sektörünün yer aldığı bütün platformlarda yer alacağız ve meslekte eğitimin öneminden bahsedeceğiz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.


Panele konuk olarak katılan oda üyelerinden Alev Gökoğuz da, bu mesleğe hiçbir eğitim ve tecrübesi olmadan başladığını, gençlere eğitim aldıkları için çok şanslı olduklarını ve bunun kıymetini bilmelerinin gerekliliğinden bahsetti.


Oda üyelerinden Hatice Erkan ise;bu mesleğe ilk olarak evinde bir paket nohutla başladığını daha sonra endüstriyel mutfak kurarak işini geliştirdiğinden bahsederek, insanın mesleğini benimserse hem ev hanımı hem de iş kadını olarakbaşarıya mutlaka ulaşacağını dile getirdi.


İş Geliştirme ve Girişimcilik Uzmanı Reyhan Öztaşkın ise öğrencilere girişimcilik desteğiyle nasıl iş yeri açabileceklerini, kadın girişimcilere verilenDevlet desteklerinden bahsederek öğrencileri bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:04
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