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Kadın - Aile Lokanta usulü mor lahana turşusu (2 günde hazır): Geleneksel, servis edilen! Taş gibi, bozulmadan kalıyor
Kadın - Aile

Lokanta usulü mor lahana turşusu (2 günde hazır): Geleneksel, servis edilen! Taş gibi, bozulmadan kalıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-28 22:30:00 - 2024-02-28 22:43:01
Lokanta usulü mor lahana turşusu (2 günde hazır): Geleneksel, servis edilen! Taş gibi, bozulmadan kalıyor

Restoranda salatalarda servis edilen o leziz mor lahana.

Lokanta Usulü Mor Lahana Turşusu (2 Günde Hazır) Tarifi İçin Malzemeler

1 mor lahana (1-1,5 kilo civarı )
1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
1 küçük limonun suyu veya yarım orta boy
2 çay bardağı su
1 çay bardağı sirke (Üzüm, elma farketmez)

Lokanta Usulü Mor Lahana Turşusu (2 Günde Hazır) Tarifi Nasıl Yapılır?

Lahananın dış yapraklarını 1-2 kat soyup güzelce yıkayın.
Büyük bir tepsinin içine sap kısmı hariç tamamını incecik bir soyacak yardımıyla doğrayın. Dilim rende varsa daha iyi.
Üzerine kaya tuzu ve limon suyu gezdirip elinizle güzelce ovalaştırın. Bu işlemi rengi tamamen değişip sulanmaya başlayana kadar devam edin (2-3 dakika)
Kavanozlara doldurun ne çok sıkı ne çok rahat, su ve sirke bir kapta karıştırıp kavanozlara pay edin.
Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin, ertesi gün sonra yine normale çevirin.
Toplamda 2 güne turşunuz hazır. İster sade ister salata ve yemeklere kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

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