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Yemek Tarifleri Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi
Yemek Tarifleri

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 16:38:00 -
Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

Çorba, iftar sofralarının olmazsa olmazıdır. Bu akşam için çorba tarifi arayanlar 'Tam ölçülü ezogelin çorbası nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Orucu hurma ve suyla açtıktan sonra mutlaka bir kase çorba içilmesi öneriliyor. Bu sebeple, ramazan ayında çorba tarifleri daha çok araştırılır oldu. İşte, ezogelin çorbası tarifi:

Malzemeler:

  • 1,5 yemek kaşığı bulgur
  • 1,5 yemek kaşığı pirinç
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates çorbası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Yarım limon suyu
  • Yarım limon suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane
  • Sıvı yağ

Bulgur ve pirinci güzelce yıkayıp, 2 su bardağı suyla bir tencereye koyup haşlayın.

Soğan ve sarımsakları rendeleyin. Bir tencereye yağ alıp soğan ve sarımsağı kavurun.

Ardından salçayı ekleyip kavurun.
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Tencereye sıcak su ekleyin.

Mercimek, pirinçleri, baharatları ilave edin.

Mercimek iyice eriyene kadar çorbayı 25-30 dakika kaynatın.

Çorbayı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

 Afiyet olsun.

 

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