0553 313 94 23

Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir binada mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir binada mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, İskilip Cezaevi lojmanlarına giren bir güvercin mahsur kaldı. Bina boşluğundaki güvercini kurtarmak için çabalayan apartman sakinleri başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Lojmanlara gelen itfaiye ekipleri güvercini bulunduğu yerden alarak kurtardı.


İtfaiye ekipleri güvercini doğaya saldıktan sonra lojmanlardan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve Başladı
    1. İncesu İlçe Müftüsü Yaşar Polat Göreve..
    2. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven:
    3. İl Müftüsü Güven’den Yeşilhisar’a..
    4. Başkan Büyükkılıç: “Ulaşımda yerli..
    5. Yol kapatan vatandaşlara Başkan Avcı..
    6. Üniversite ile İŞ-KUR, seracılık..
    7. AK Parti'de akrabalar yönetimde görev..
    8. Barajda boğulan genç toprağa verildi
    9. Başkan Palancıoğlu: “Satranç strateji..
    10. DSİ Niğde Şube müdürlüğüne Elbasan..
    11. İstanbul'da korkunç olay! 2.5..
    12. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı
    13. Giovanni Guidetti: “Bir sporcunun..
    14. Çanakkale'de 101 düzensiz göçmen..
    15. AÜ’de bir ayda 22 kornea nakli yapıldı
    16. Milli binicilerden Slovakya'da..
    17. Diyarbekirspor’dan 3 transfer birden
    18. Meteorolojiden Marmara Bölgesi için..
    19. Dündar Emek Bilgi Evi’ni ziyaret etti
    20. Vietnam’da 4 milyon dolarlık gergedan..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!