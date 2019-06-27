0553 313 94 23

Lojistik sektörü FreightBasket ile rahatlayacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde geliştirilen FreightBasket adlı uygulamayla lojistik sektörünün iletişimle ilgili bütün problemlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:31
Lojistik sektörü FreightBasket ile rahatlayacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde geliştirilen FreightBasket adlı uygulamayla lojistik sektörünün iletişimle ilgili bütün problemlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.


İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde yer alan Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi’nde geliştirilen FreightBasket adlı uygulama, lojistik sektöründe büyük bir zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak. İthalat ve ihracat navlunları ile ilgili yazışmaların uygulama üzerinden yapılmasını sağlayan program, böylece yazışma sürecinde gönderilen yüzlerce e-postanın oluşturduğu zaman ve iş enerjisi kaybının önüne geçecek.


“Lojistik Sektörünü Çağa Uyduruyoruz”


Dış ticaretin en önemli ayaklarından biri olan lojistik sektörünün her zaman için işlerini bir parça geleneksel yolla yürütmeye meyilli bir alan olduğunu kaydeden FreightBasket Kurucu Ortakları Onur Yıldız ve Murat İşcan, “Biz FreightBasket ile sektörümüzü çağa uyduruyoruz diyebiliriz. Zira ticaret yapan firmaların yapması gereken tek şey sisteme üye olarak alıcı ve yüklenici firmaları seçmek. Geri kalan her şeyi sistem otomatik olarak hallediyor. Söz gelimi, sisteme giren kullanıcı önce ürünü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) ile aratıp firmaları seçerek işlemi başlatıyor. Sonrasında süreci, işlem için gerek duyulacak konşimento gibi evraklara varana kadar sistem üzerinden otomatik oluşturuyor. Bizim sistemimizde sadece lojistik değil, sigorta, gümrük, ithalat, ihracat gibi, sektörle alakalı tüm firmalar yer alıyor. Uygulama internet tarayıcısı üzerinden kullanılabildiği gibi, uygulama olarak cep telefonundan da kullanılabiliyor” diye konuştu.


“Haftalar Süren İşler Birkaç Güne İnecek”


İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) olarak inovatif girişim projelerine her zaman için destek verdiklerini belirten İAÜ TTPYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt ise, “Aslında bizim kuruluş amacımız zaten buna yönelik. FreightBasket uygulaması da lojistik sektörünün çağa ayak uydurmasının yanında, sektörde yaşanan zaman ve iş kaybının önüne geçecek önemli bir program. Sistem yerleştiğinde tüm lojistik sektörü için haftalar boyu sürebilecek işlemlerin süresi birkaç güne inecek. Bu da inanılmaz bir tasarruf demek” ifadelerini kullandı.


Nasıl Çalışıyor?


Uygulamaya kayıt olan dış ticaret firmaları ithalat ya da ihracat yapmak istedikleri ürünü Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numarası (GTİP) ile arayarak dünyanın farklı noktalarındaki tedarikçilere anında ulaşabiliyor, ya da halihazırda tedarikçileri mevcut ise ithalat/ihracat yapacakları ülkeye hizmet veren lojistik hizmet sağlayıcı (nakliyeci, gümrükçü, depo ve antrepo, ilaçlama, sabitleme) firmalarını listeleyebiliyor, kargo bilgilerini girerek kolayca bu firmalara rezervasyon yapabilir, yüklemeleri için ihale oluşturarak kendilerine özel fiyat tekliflerini alabiliyorlar. Yapılan rezervasyonun ardından FreightBasket tüm süreç boyunca kullanıcılarını yapılması gereken işlemler ve girilmesi gereken bilgiler hakkında uyarıyor. Böylece bu süreçte yapılabilecek hataları en aza indiriyor. Taraflardan alınan bilgiler doğrultusunda uluslararası ticaret ve lojistikte kullanılan taşıma evraklarını (Konşimento v.b.) otomatik oluşturarak taraflara iletiyor. Hizmet esnasında gemi kalkış ve varışları, gümrük giriş ve çıkışları, teslim alma, teslimat gibi taraflar için önem arz eden durumlar uygulama tarafından anlık olarak firma çalışanlarına bildiriliyor. Uygulama ayrıca, her yükleme için ayrı bir mesajlaşma grubu oluşturarak tarafların sürekli iletişim kurmalarını sağlıyor. 47 ülkeden 417 firmanın ve 332 navlunun kayıtlı olduğu, küresel bazda hizmet veren tek uygulama olan sistemin bir sonraki hedefi ise, popüler dış ticaret siteleri gibi doğrudan mal ve ürün satışı da yapılan bir alt yapı oluşturmak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı
    1. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    2. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    3. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    4. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    5. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    6. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    7. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    8. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    9. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    10. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    11. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    12. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    13. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    14. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    15. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    16. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    17. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    18. Selde kaybolanları bulmak için o..
    19. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    20. DEAŞ şüphelisi serbest
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu