Lojistik Köy 5 bin 400 kişiye istihdam sağlayacak

Diyarbakır’da Lojistik Köy bilgilendirme toplantısı Vali Güzeloğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. 229 hektarlık alana kurulacak olan Lojistik Köy’ün ilk etapta 5 bin 400 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Diyarbakır’da bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen Lojistik Köy bilgilendirme toplantısına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, lojistik firmalarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantı açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lojistik Köy bilgilendirme toplantısında birlikte olmaktan mutluluk olduğunu dile getirerek toplantının hem Diyarbakır hem sektör hem de ülke için olumlu, anlamlı ve kazançlı sonuçlar getirmesini dilediğini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır’da yeni bir döneme ekonomik ve sosyal kalkınma perspektifinde bugünkü özel gündemimizde lojistiği konuşuyoruz. Diyarbakır Lojistik Köyü yeni dönemde Diyarbakır kent alt yapısında belki sanayinin gelişmesine üretim faktörlerinin ve alanlarının bu anlamda belirlenmesine buna bağlı olarak Diyarbakır’ın kalkınma ve gelişmesine de yön verecek. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki elimizde bu varlığı ve zenginliği doğru yönettiğimiz takdirde sadece Diyarbakır adına değil ülkemiz ve bölgemiz adına da çok önemli bir kazanım elde edeceğiz. Lojistiğin yeni dönemde üretim, hem maliyetleri hem de pazar açısından belirleyici etkisini biliyoruz. Lojistik kavramının sadece Diyarbakır değil Türkiye için de çok önemli bir üstünlük olduğunun da ayırdındayız. Aslında sadece Diyarbakır değil, bölgesel ölçekte bir gelişme, kalkınma ve kalıcı kılma projesini konuşuyoruz. Niyetimiz bu yıl sonu itibariyle olayın çerçevesinin çizilmesi, yol haritası ve çok süratle projenin ilk etaplarından başlayarak hayata geçirilmesidir" dedi.

Diyarbakır-Elazığ karayolunun batısında bulunan Gözalan Mahallesi’nde, yaklaşık 229 hektarlık alana kurulması planlanan Lojistik Köy, Diyarbakır’ın bölgesel merkez rolünü güçlendirmek, Diyarbakır’ı yurt içine ve yurt dışına yönelik ticari operasyonların merkezi konumuna getirmek, lojistik altyapısını güçlendirerek hem bölgeyi yatırımlar açısından daha avantajlı bir konuma yükseltmek hem de bölgedeki işletmelerin lojistik maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini arttırmak amaçlanıyor. 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde 23 adet küçük depo, 5 bin metrekare büyüklüğünde 11 adet orta depo, 10 bin metre kare büyüklüğünde 24 adet büyük depo olmak üzere toplam 58 adet deponun yer alacağı Lojistik Köy’de ilk etapta yaklaşık 5 bin 400 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.