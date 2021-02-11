Liyakat timsali DEVA'lı Rektör: Hem üniversitenin Rektörü hem de 7 bölümün Dekan Vekiliydi!

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2016 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nde rektörlük görevini sürdürürken bu görevle yetinmeyip Yönetim Kurulu'nun 7 birimine de kendi adını ve ünvanını yazan eski Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın'ın DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

DEVA'lı Rektör 'bu yasal bir süreç' demişti

Kendisi Rektör iken 7 farklı bölümde de Rektör Vekili olarak yer alan Prof. Günaydın'ın gelen tepkilerden sonra resmi internet sitesindeki resimleri kaldırılmış ancak görevli olduğunu gösteren yazılar kaldırılmamıştı. Tartışmalara ilişkin 2016 yılında Sözcü'ye konuşan eski DEVA'lı Rektör, kendisini şöyle savunmuştu:

"Üniversitemizi kapatıp gidemeyiz. Bu durum bütün üniversitelerde böyle. Yani yasal bir süreç. En üzücü olanı bunu bir üniversite hocasının paylaşmasıdır. O bilmiyorsa vatandaş nasıl bilsin."