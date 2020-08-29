  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı
Gündem

Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı

Göreve gelmeden 'liyakat' naraları atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge TürkYılmaz'ı İBB'de kariyer danışmanı olarak işe aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:36:00 - 2020-08-29 09:37:05
Liyakat naraları yine boşa gitti! İmamoğlu Özge Türkyılmaz'ı İBB'de danışman yaptı

Müslüman Türk kadınlarının vücutlarının ahlaksızca sergilendiği sözde yarışma Miss Turkey'e katılan, CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen, 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de kariyer danışmanı olarak işe başladı. Göreve gelmeden önce liyakat naraları atan İmamoğlu'nun işe aldığı Türkyılmaz'a İBB'de özel oda tahsis edildi.

Odasından fotoğraf paylaştı

Toplum tarafından büyük tepki alan işe alım sonrası Türkyılmaz, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı iddialarını doğrulayan Türkyılmaz Twitter'dan 'Güzel odamdan günaydın' notuyla fotoğraf paylaştı. Paylaşımları tepki alan isim, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.
Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "AB ülkeleri, haklı olduğu konularda Atina'yı ciddiye alma ve desteklemekle yükümlüdür" sözleri sonrası A..
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı