Liyakat gitti felaket geldi! İmamoğlu, tecrübeli isimleri tasfiye edip yerlerine CHP’li işbilmez kadroları yerleştirdi

Seçimlerden önce particilik ve kadroculuk yapılmayacağının sözünü veren CHP’li İmamoğlu, İBB’ye yıllarını veren tecrübeli isimlerin görevine son verip, olmayacak insanları olmayacak birimlere atadı. Liyakat gidince de haliyle felaket ve rezaletler üst üste geldi...

2 itfaiye erinin Kadıköy’deki bir tatbikatta can vermesi, liyakat tartışmasını tekrar gündeme getirdi. Seçimlerden önce “Torpil, kayırma ve parti dönemi bitti” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kadrolaşma sevdasını mercek altına alan Akit, İBB’deki liyakattan uzak atamaları tek tek deşifre etti.

Parti mezarlığı

25 milyar TL’lik dev bir bütçesi bulunan İBB’de daire başkanlarının CHP’li ilçe temsilcilerinden seçildiği, belediye iştiraklerinin ise CHP’li üyelere emanet edildiği ortaya çıktı. Tecrübeli isimleri hiçbir gerekçe göstermeden görevden alan Ekrem İmamoğlu, asker emeklisini itfaiyenin başına getirirken, tıp doktorunu mezarlıklar daire başkanı yaparak liyakat ilkesini ayaklar altına aldı.

23 yıl boyunca itfaiyenin her alanında hizmet veren Makine Mühendisi Ali Karahan, görevden alındı. Yerine hiçbir itfaiye deneyimi olmayan CHP Bayrampaşa Başkan Adayı Emekli Albay Remzi Albayrak getirildi.

Kaza mı cinayet mi?

Liyakate dayalı terfi sisteminin ortadan kaldırıldığı itfaiye teşkilatında, bazı şoförler amir yardımcısı bazı itfaiye erleri de amir olarak atandı. Oysa bir itfaiye eri; itfaiye onbaşısı, itfaiye çavuşu, itfaiye başçavuşu olduktan sonra ancak amir yardımcısı pozisyonuna atanabiliyor. Kadıköy’de yaşanan kazaya da liyakata uygun olmayan atamaların yol açtığı ifade ediliyor.

“Liyakat” yalanı elinde patlayan İmamoğlu, CHP Ümraniye Belediye Başkan Adayı Cafer Aktürk’ü İBB şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkan vekilli yaptı. CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama, Halk Ekmek A.Ş’nin yönetim kurulu başkan vekilliğine atandı.

Şeffaflık dibe vurdu

Adeta CHP tarafından yağmalanan İBB’de, CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Özkan, İstanbul Personel Yönetim Anonim Şirketi’ne danışman olarak atandı. İmamoğlu, İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığına ise CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın’ı getirdi. CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, CHP Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Adem Seyitoğlu ve CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Bilişim sorumlusu Melih Geçek de İmamoğlu’nun danışman kadrosunda yer alan isimler arasında yer aldı. İmamoğlu, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban’ı ise Halkekmek A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi yaptı.