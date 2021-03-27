Liyakat edebiyatı uzun sürmedi! CHP'li Seyit Torun kızını bakın nerede işe soktu!
AK Parti'ye karşı liyakat eleştirisi yapan CHP, aile bireylerini işe sokmakta ders verecek noktaya erişti. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, kızı Sena Torun'u Şişli Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak işe soktuğu belirlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her fırsatta bahsettiği liyakat hassasiyeti sözde kalıyor. CHP'li belediyelerde akrabaları işe yerleştirmeler devam ediyor.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan kızı Sena’yı ziyaret ettiğini Instagram hesabından paylaştı.
Torun, paylaşımda "Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü kızımı, Sena'yı ziyaret ettim. Gönlümüz ve yolumuz her zamanki gibi bir..." notunu düştü.