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Living Lab’de 48 saatlik mekatronik maratonu

Başakşehir Belediyesi Living Lab’de bu kez tasarım, teknoloji ve inovasyon fikirleri yarıştı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:48
Living Lab’de 48 saatlik mekatronik maratonu

Başakşehir Belediyesi Living Lab’de bu kez tasarım, teknoloji ve inovasyon fikirleri yarıştı. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen ve 48 saat süren Mechathon Atölyesi’nde, birincilik ödülü “Halaskar / Eğim Kontrollü Sedye” adlı projenin oldu.



Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde İstanbul Design Factory, Promakim ve Öğrenenler.com işbirliği ile Mechathon Atölyesi düzenlendi. 16-35 yaş arası tasarım ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren atölyede, katılımcılardan oyunlaştırma, giyilebilir teknoloji, engellilere yönelik çözümler, atık ayrıştırma, modüler ve çok fonksiyonlu hareketli tasarımlar gibi konularda 48 saat içinde elektronik/mekanik parçalardan oluşan ve bir çözüm içeren ürün tasarımı yapmaları ve geliştirmeleri istendi.



Mekatronik ve maraton bir araya geldi


Atölye mentörlerinden, ‘Öğrenenler.com’ kurucusu Selçuk Keser, Mechathon atölyesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Mech kelimesi, mekatronikten geliyor; makine, elektronik, robotik ve yazılım birleşimi. ‘Athon’ kelimesi ise maratondan geliyor. Yani 48 saat gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde makine, elektrik, elektronik ve kodlama gibi üretim becerileriyle ortaya bir ürün çıkarmak anlamına geliyor. Biz mentörler olarak katılımcılara ihtiyaç duyacakları temel eğitimleri verdik, gerisi onların yetenek ve çalışmalarına göre şekillendi” diye konuştu.



Mentörler katılımcılara yol gösterdi


Ürünlerinin bazı parçalarını 3 boyutlu yazıcılar ve CNC makinalarından çıktı alarak ve malzeme havuzundaki diğer donanımları kullanarak üreten katılımcılar, ürettikleri prototip ve maketleri işlevsel ve çalışır duruma getirdi. 48 saat içerisinde maket ve prototipi hem ürün hem de sunuma hazır hale getiren katılımcılara uzman mentörler yol gösterdi.



Birincilik ödülü “Halaskar’ın


Belirlenen konularda ve formata uygun şekilde proje sunumlarını hazırlayan ekipler, mentörler arasından oluşturulan 5 kişilik jürinin karşısına çıktı. 16-35 yaş arası 25 katılımcının performanslarını sergilediği atölye sonunda yapılan değerlendirme sonucunda, Fatih Yağmuroğlu, Tuna Ayrancıoğlu, Özlem Gökçe, Oğuzhan Demirbaş, Enes Bayhan ve Mehmet Fatih Memiş’ten oluşan ekibin hazırladığı “Halaskar / Eğim Kontrollü Sedye” adlı proje birincilik ödülüne layık görüldü.



“Akıllı Masa” projesi ile Mehmet Mücahit Kaya, Murathan Karaul, Onur Özgür Erdem, Muhammed Emin Akten ve Bilge Üredi’den oluşan ekip ikinci olurken“Akıllı Ev Sistemleri” projesi ile Bahadır Onur Güdürü, Hatice Sena Savaş, Sercan Çetin, Yunus Emre Köksal ve Adem Çalışkan üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Dereceye giren proje sahipleri Living Lab’in laboratuvar ve kuluçka merkezlerinden altı ay boyunca ücretsiz yararlanma hakkı elde ederken 2 gün süren eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:48
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