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Liverpool'un Müslüman yıldızı abdesthane temizledi

İngiliz devi Liverpool'un Müslüman futbolcusu Sadio Mane'in, bir caminin abdesthanesinde temizlik yaparken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

02 Eylül 2018 Pazar 16:26

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli Müslüman yıldız Sadio Mane'in, bir caminin abdesthanesini temizlediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yemenli olduğunu ifade eden bir kişi tarafından çekilen Müslüman futbolcunun görüntüleri İngiltere'de büyük ilgi çekerken, sosyal medyada da birçok takipçi tarafından beğeniyle karşılandı.

MAÇTAN SONRA CAMİYE

İngiliz basınında yer alan haberlerde Mane'nin, Liverpool'un dün ligde karşılaştığı Leicester City maçından sonra camiye gittiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:26
  1. Sadio Mane
  2. İngiltere Premier Lig
  3. Liverpool
  4. İngiltere
  5. Leicester City

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