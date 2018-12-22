Liverpool zirveyi bırakmadı





LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'de 18. haftanın açılış maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, zirvedeki yerini korudu.

Molineux Stadı'nda oynanan müsabakada Liverpool'un gollerini 18. dakikada Muhammed Salah ve 68. dakikada Virgil van Dijk attı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Haftaya 7. sırada giren Wolverhampton Wanderers ise 25 puanda kaldı.

Ligde yoluna namağlup devam eden Liverpool, yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.