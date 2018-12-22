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Liverpool zirveyi bırakmadı

- Wolverhampton deplasmanından 2-0 galip ayrılan Liverpool, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü

22 Aralık 2018 Cumartesi 01:13
Liverpool zirveyi bırakmadı


LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'de 18. haftanın açılış maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, zirvedeki yerini korudu.

Molineux Stadı'nda oynanan müsabakada Liverpool'un gollerini 18. dakikada Muhammed Salah ve 68. dakikada Virgil van Dijk attı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Haftaya 7. sırada giren Wolverhampton Wanderers ise 25 puanda kaldı.

Ligde yoluna namağlup devam eden Liverpool, yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 01:13
  1. Futbol
  2. Liverpool
  3. Premier Lig

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