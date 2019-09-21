Liverpool yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatıyor! İkna olursa yılda 13 milyon sterlin alacak

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Kasım ayında kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mane'nin sözleşmesinin yenilendiği ve uzun yıllar takımda kalmaya devam edeceği belirtilirken, sözleşmenin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Kasım ayında yapılan sözleşmeye göre Senegalli kanat oyuncusunun, bu sözleşme ile Liverpool'dan 34 milyon Sterlin kazanacağı açıklanmıştı.

Liverpool’un en çok kazanan oyuncusu olacak

Sadio Mane’nin Kasım ayındaki sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor ve sözleşmeye göre haftada 170 bin Euro kazanıyor. Liverpool bu anlaşmayı 2025 yılına kadar uzatmak için Sadio Mane’ye verilen maaşı haftada 250 bin Sterline yükseltmeyi ya da yıllık maaşını 13 milyon Sterline çıkartmayı istiyor. Eğer Mane bu yeni sözleşmeyi kabul edip imzalarsa , haftada 226 bin Sterlin kazanan Mohamed Salah ve haftalık 205 bin Sterlin alan Virgil van Dijk’ten daha fazla kazanarak kulüpte en yüksek maaş alan oyuncu olacak.