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Liverpool, UEFA Süper Kupa'sını aldı

- Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen seremoniyle İngiliz ekibine kupası verildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 01:28
Liverpool, UEFA Süper Kupa'sını aldı


İSTANBUL (AA) - 44. UEFA Süper Kupa'da Chelsea'ye üstünlük kuran Liverpool, kupasını aldı.

Vodafone Park'ta oynanan maçta penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran geçen sezonun Şampiyonlar Ligi kupası sahibi Liverpool, kupasına kavuştu.

Maçın ardından gerçekleştirilen seremonide UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kupayı takım kaptanı Jordan Henderson'a verdi. Henderson daha sonra kupayı takım arkadaşlarına götürdü. Liverpoollu oyuncular, toplu halde kupayı havaya kaldırarak başarının sevincini yaşadı.

Penaltı atışlarının ardından Liverpool'un teknik heyeti ve oyuncularıyla taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. Saha içinde birbirlerine sarılan Liverpoollular, daha sonra mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Seremoninin ardından saha içinde kurulan platformda bir süre sevinen Liverpoollu oyuncular, kupayla daha sonra tribünleri dolaştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 01:28
  1. Ceferin
  2. Futbol
  3. Liverpool
  4. Nihat Özdemir
  5. UEFA Süper Kupa

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