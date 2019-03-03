Liverpool, liderliği Manchester City'ye bıraktı - Everton ile golsüz berabere kalan Liverpool, İngiltere Premier Lig liderliğini Manchester City'ye kaptırdı



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 29. haftasına zirvede giren Liverpool, Everton ile 0-0 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Manchester City'ye kaptırdı. Ligin 29. haftası, Everton ile Liverpool arasındaki Merseyside derbisiyle tamamlandı. Everton'ın sahasında oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı. Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer derbi maçında ise kümede kalma mücadelesi veren Fulham, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Chelsea'yi ağırladı. Londra ekiplerini karşı karşıya getiren maçı, Higuain'in 20 ve Jorginho'nun 31. dakikadaki golleriyle 2-1 Chelsea kazandı. Fulham'ın golünü 27. dakikada Chambers kaydetti. Bu sonuçların ardından Liverpool, 71 puanlı Manchester City'nin 1 puan arkasında ikinciliğe geriledi. Bir maç eksiği bulunan Chelsea ise 56 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu.



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