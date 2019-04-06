Liverpool liderliği geri aldı
- İngiltere liginde zirve mücadelesi veren Liverpool, geriye düştüğü mücadelede Southampton'ı 3-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi06 Nisan 2019 Cumartesi 00:06
ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 3-1 mağlup etti.
Ligin 33. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Southampton, St. Mary's Stadı'nda şampiyonluk yarışındaki Liverpool'u konuk etti.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 9. dakikada Shane Long'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Liverpool, 36. dakikada Naby Keita'nın ağları sarsmasıyla durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Liverpool, 80. dakikada Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 86. dakikada ise Jordan Henderson'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.
Ligde 82 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde yeniden liderliğe yükseldi. Southampton ise 33 puanla 16. sırada kaldı.
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