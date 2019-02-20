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Litvanya, Rus casusa 8 yıl hapis istedi

Litvanya Başsavcılığı, askeri casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Litvanya vatandaşı için 8 yıl hapis istedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
Litvanya, Rus casusa 8 yıl hapis istedi

Litvanya Başsavcılığı, askeri casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Litvanya vatandaşı için 8 yıl hapis istedi.


Litvanya Başsavcılığı Basın Ofisi’nden savcı Redas Savitskas tarafından yapılan açıklamaya göre, Litvanya uyruklu Rus ajan Roman Şeşel, suçlu bulunarak hakkında 8 yıl istendi.


Duruşmaların Klaypedskiy Bölge Mahkemesi’nde basına kapalı olarak geçtiğini söyleyen savcı Savitskas, "Kendisinin çok tehlikeli olan suçları tümüyle ispatlanmış durumda" dedi.


Klaypedskiy Bölge Mahkemesi tarafından 8 Ocak 2019’da sanık Roman Şeşel’in suçunu kabul etmediğini duyurulmuştu. Ancak Litvanya Savunma Bakanlığı Operasyonel Hizmetler İkinci Birimi tarafından yapılan toplantıda sanık Roman Şeşel’in, 1974 yılında Rusya’da doğduğu ve 2015 yılından yakalandığı 2017’nin Kasım ayına kadar Rus istihbarat birimlerine; Litvanya Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü’nün (NATO) gemileri, askeri lojistik hareketleri gibi konularda istihbarat bilgileri aktardığı tespit edildi.


Daha önce de Rusya bağlantılı iki Litvanya vatandaşı askeri casusluk suçundan yakalanmış ve casus ile Rus istihbarat birimleri arasında 35 defa bilgi akışı yapıldığı tespit edilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
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