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Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosunda yapılan oylamada, 18 Mayıs 1944'teki Kırım Tatar Sürgünü "soykırım" olarak kabul edildi

06 Haziran 2019 Perşembe 19:42
Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanıdı

ANKARA (AA) - Litvanya Parlamentosu, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak kabul eden karar tasarısını onayladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, sosyal medya hesabından, Kırım Tatarlarına 18 Mayıs 1944'de uygulanan sürgünün, Litvanya Parlamentosunda soykırım olarak kabul edildiğini duyurdu.

Bakan Linkevicius, Twitter'dan "Litvanya Parlamentosu bugün,  totaliter Stalinist rejimi tarafından 75 yıl önce Kırım Tatarlarının kitlesel şekilde sınır dışı edilmesini soykırım eylemi olarak kabul etti. Litvanya, Kırım Tatarlarının Rusya'nın işgal ettiği Kırım'da haklarını savunmaya devam edecektir." paylaşımında bulundu.

Parlamentodaki oylamada 78 milletvekilinden 77'si karar lehine oy verirken, bir kişi çekimser kaldı.

- Litvanya parlamentosundan açıklama

Litvanya Parlamentosundan (Seimas) karara ilişkin yapılan açıklamada, parlamentonun 1944'te Sovyetler Birliği tarafından Kırım Tatarlarına karşı işlenen suçları soykırım olarak kabul ettiği belirtilerek, uluslararası topluma Kırım Tatarları ile dayanışma içerisinde olma ve Rusya'nın 2014'teki Kırım'ı işgali ve ilhakını tanımama politikasını sürdürme çağrısında bulunuldu.

Seimas'ın Kırım Tatar halkının anavatanlarından sınır dışı edilmesini kınadığı vurgulanan açıklamada, yerinden edilmiş Kırım Tatarlarının birçoğunun, totaliter Sovyet rejimi tarafından 1944'te planlanan ve uygulanan, zorla çalıştırma, işkence, hastalık ve açlıktan öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, parlamentoda kabul edilen Kırım Tatar Sürgünü kararıyla Rusya Federasyonu'nun 2014'te Kırım'ı işgal ve ilhak etmesinin de kınandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:42
  1. Kırım Tatar sürgünü
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