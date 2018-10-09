Listeye girip Bezmi Alem’in gururu oldu

Bezmi Alem Üniversitesi ​Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şahbettin Selek, Turkishtime dergisi tarafından hazırlanan “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” araştırmasında yer alma başarısı gösterdi.

Turkishtime tarafından hazırlanan araştırmada Harvard, Yale, University of Chicago, üniversitenin de iş birlikteliği içerisinde olduğu John Hopkins University gibi dünyanın önde gelen kuruluşlarında ve ülkemizin en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarının öyküleri anlatılıyor. Bezmi Alem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Sema Arıcı, gösterdiği performanstan dolayı Prof. Dr. Şahbettin Selek’e tebrik belgesini takdim ederek başarılarının devamını diledi.