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Listeye bir çizik daha! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
Listeye bir çizik daha! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü

Kandil'de MİT ve TSK'nin ortak olarak gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride yer aldığı öğrenildi. Öldürülen teröristin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.

Dün İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre de yine kritik bir isim daha etkisiz hale getirilmişti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Sözde Savur sorumlusuydu

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denilmişti.

Emniyet ile ortak operasyon

Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "sözde Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
  1. Mardin
  2. Elazığ
  3. Diyarbakır
  4. MİT
  5. TSK

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