Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı'nda dikkat çeken çocuk istismarı maddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda, Cumhurbaşkanlığına bağlı icraatlar bölümünün 11. maddesi çocuk istismarı cezasıma ayrıldı.

Maddede şu ifadeler yer aldı;

Cumhurbaşkanlığına bağlı icraatlar bölümü madde 11: Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması.

TAVİZ YOK

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu maddeyi okuduktan sonra, "Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının arttırılması çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Asla buradan taviz yok." dedi.