Liste mi sızdı? İşte olası bakanlar...
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen olası yeni kabinede adı geçen isimler...09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:02
Adalet Bakanı : Abdulhamit Gül
İçişleri Bakanı : Süleyman Soylu
Hazine ve Maliye Bakanı : Berat Albayrak
Milli Savunma Bakanı : Hulusi Akar
Çevre ve Şehircilik Bakanı : Murat Kurum
Dışişleri Bakanı : Mevlüt Çavuşoğlu
Sağlık Bakanı : Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı : Zehra Zümrüt Selçuk
Kültür ve Turizm Bakanı : Mehmet Ersoy
Milli Eğitim Bakanı : Ziya Selçuk
Tarım ve Orman Bakanı : Bekir Pakdemir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Fatih Dönmez
Ticaret Bakanı : Ruhsar Pekcan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Mehmet Cahit Turan
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