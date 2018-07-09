0553 313 94 23

Liste mi sızdı? İşte olası bakanlar...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen olası yeni kabinede adı geçen isimler...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:02
Liste mi sızdı? İşte olası bakanlar...

Adalet Bakanı : Abdulhamit Gül

İçişleri Bakanı : Süleyman Soylu

Hazine ve Maliye Bakanı : Berat Albayrak

Milli Savunma Bakanı : Hulusi Akar

Çevre ve Şehircilik Bakanı : Murat Kurum

Dışişleri Bakanı : Mevlüt Çavuşoğlu

Sağlık Bakanı : Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı : Zehra Zümrüt Selçuk

Kültür ve Turizm Bakanı : Mehmet Ersoy

Milli Eğitim Bakanı : Ziya Selçuk

Tarım ve Orman Bakanı : Bekir Pakdemir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Fatih Dönmez

Ticaret Bakanı : Ruhsar Pekcan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Mehmet Cahit Turan

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Başkan) yardımcıları kim oldu?
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Başkan)..
    2. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    3. Mehmet Ersoy kimdir?
    4. AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki
    5. Brezilyalı yıldızdan Beşiktaş itirafı!
    6. Yeni sistemde hangi bakanlıklar var?
    7. Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma,..
    8. Şırnak'ta bir terörist teslim oldu
    9. Mustafa Varank kimdir? Yeni kabinede..
    10. ABD'den terör örgütüne 200 TIR silah..
    11. İsrail'den ABD'ye Suudi Arabistan şartı!
    12. Astım nedir? Astımı tetikleyen..
    13. Reyhan şerbetinin inanılmaz faydaları
    14. Fahrettin Koca kimdir? Yeni sistemin..
    15. Çilekli pasta nasıl yapılır?
    16. Haşhaşlı çörek nasıl yapılır?
    17. İçişleri Bakanı kim oldu?
    18. Yeteri kadar uyumamak sağlığı tehdit..
    19. Liste mi sızdı? İşte olası bakanlar...
    20. Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar..
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!