Liseye geçişte son adım

Bu yıl LGS tercihlerinde veliler önce yerel yerleştirme tercihlerini yaptılar ardından da LGS puanıyla öğrenci alan liseler için tercih edildi. MEB bu tercihleri dikkate alarak yerleştirme işlemini yapıp dün kamuoyuna duyurdu. Uzmanlar geçmiş yıllara göre farklı bir uygulama ile bir okula yerleşen öğrencinin kaydının otomatik olarak yapıldığına dikkat çekerek, ’’Bireysel olarak kayıt yapmaya gerek yok’’ derken, tercih listesindeki herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin ise açık liseye yerleştirildiğine dikkat çekti.

Bu yıl nakil uygulamasına yerleşen, açıkta kalan ve özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler katılabilecek. Nakil uygulaması ise 6 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında dört kez yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecek.

Bu arada; 97.5 not ortalamasıyla yerel yerleştirmede açıkta kalan öğrencilerin olduğu iddia edilirken bu konuda MEB’ten açıklama yapılması bekleniyor.

RAKAMLARLA YERLEŞME SONUÇLARI

Adayların yüzde 50’si Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesine, yüzde 15’i İmam Hatip Lisesine, yüzde 35’i ise Meslek Liselerine yerleştirildi.

LGS’de sınavla öğrenci alan liselerde boş kalan 197 kontenjanın imam hatip ve meslek liselerinde olduğu tespit edildi.

Yerel yerleştirmede Anadolu liselerinde 21 bin boş kontenjan oluştu.

91 bin öğrenci açık liseye yerleşti.

51 adayda sınav puan eşitliği durumu oluştu. Bu adaylar OBP üstünlüğüne göre yerleştirildi.

Yerel Yerleştirme sonucunda puanların eşitliği oluşan 252 aday için kontenjan artırımı yapılarak yeniden yerleştirme gerçekleştirildi, bu işlem sonucunda puanların eşitliği oluşan 5 aday ilgili okullara manuel yerleştirildi.