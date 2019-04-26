Liselilerden örnek davranış

Burak Bora Anadolu Lisesi’nde kan ve kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Okulda Kızılay tarafından kurulan kan verme çadırlarında gün boyunca hem öğrenciler hem de vatandaşlar kan bağışında bulundu. Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Öğrenciler okulun önünden geçen araçları durdurup yolcuları kan vermeye davet ettiler.

Kartal’daki Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencileri bir kampanya düzenleyerek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kan ve kök hücre bağışı konusuna dikkat çekmek ve yardım bekleyen hastalara destek olmak isteyen birçok öğrenci okulda kan bağışı kampanyası yürüttü. Bu yıl 6.’sı düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrencilerin yanı sıra birçok vatandaş da ilgi gösterdi. Kızılay tarafından okulun bahçesine kurulan kan verme çadırlarında öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar gün boyunca kan bağışında bulundu. Düzenlenen etkinliğe aynı zamanda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Öğrenci kardeşlerimizle ve öğrenci başkanımız görkemle beraber kan verme etkinliği yapıyorlar. Biz de hem onlara destek olup farkındalıkları arttırmaya çaba gösteriyoruz. Çünkü hepimizin bir gün kana ihtiyacı oluyor, olacaktır da buna hazırlıklı olmak lazım. Bu anlamda genç kardeşlerimin bu farkındalık etkinliğine çabalarına teşekkür ediyorum. O yüzden yanlarındayım hepinizi kan vermeye davet ediyorum” dedi.

Kan bağışı etkinliği öğrenci temsilcisi Zeynep Baylan, ”Sizin vereceğiniz bir ünite kanla 3 işinin hayatı kurtulabilir. Ülkemizde çok ihtiyaç var. Kartal Soğanlık’a yakın olan herkesi bekliyoruz okulumuza. Başkalarının hayatı sizin damarlarınızda akıyor” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, okulun önünden geçen araçları durdurup broşür dağıttılar. Aynı zamanda araçtaki yolcuları kan vermeye de davet ettiler.