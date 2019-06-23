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Liselilerden elektrogitarla sokak konseri

Denizli’de farklı okullarda okuyup bir araya gelerek müzik grubu oluşturan liseliler, kentin sokaklarında dolaşıp vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor.

23 Haziran 2019 Pazar 11:55
Liselilerden elektrogitarla sokak konseri

Denizli’de farklı okullarda okuyup bir araya gelerek müzik grubu oluşturan liseliler, kentin sokaklarında dolaşıp vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor. Öğrencilerin çaldığı müzik aletlerinden en dikkat çekeni ise elektrogitar oluyor.


Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde liseli öğrencilerin oluşturduğu müzik grubu dikkat çekiyor. Farklı okullarda okuyup bir araya gelerek grubu oluşturan gençler, sokaklarda enstrüman çalıp şarkılar söylüyor. Liselilerin çaldığı enstrümanlardan en çok elektrogitar dikkat çekiyor. Harçlıklarını da çıkaran müzik sevdalısı gençler, bazı vatandaşlar kendilerini engellemeye çalışsa da çalıp söylemekten vazgeçmiyor.



“Kente katkı sağlıyor”


Elektrogitar çalan 17 yaşındaki Onurhan Şahan, sokakta çalmanın kente kültürel anlamda katkı sağladığını belirterek, “Sokakta çalmak Denizlimizde de kültürel anlamda çok iyi. Bende öğrenci olarak kendi harçlığımızı çıkarmak için emek veriyoruz. Bu grup içerisinde olmak çok büyük bir şey bizim için. İnsanlar da her gün gelip bizi destekledikçe çok mutlu oluyoruz. Gitarımı çalarken çok eğleniyorum, çok özgür hissediyorum. Kendimce bir şeyler yapıyorum ve aileme yük olmadan kendi harçlığımı çıkartıyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor” dedi.



“Tepkiler güzel”


Hep beraber olunca güzel müzik yaptıklarını belirten Bora Argüz, “Etraftan genellikle güzel tepkiler alıyoruz, sürekli gelen insanlar da var. Biz hep beraber olunca çok güzel müzik yapıyoruz, ben öyle düşünüyorum en azından. Kötü şeyler de oluyor arada maalesef. Rahatsız olanlar da var, zabıta abilerimiz de bazen bizi kötü karşılıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:55
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