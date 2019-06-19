Liselilerden "akıllı sera"

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da 5 lise öğrencisi tarafından geliştirilen, içinde klasik müziğin çalındığı, bitki gelişimini hızlandıran mor ışık teknolojisine sahip prototip Ek-Yat Akıllı Sera'da, sensörler ve telefonla kumanda edilen yazılımla sulama ve iklimlendirme otomatik yapılıyor.

Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Enes Baloğlu, Tahir Furkan Sarıdiken, Bekir Eren Ünüvar, Oğuzhan İpteş ve Ayşe Miray Türker, tarımsal üretimde yeni teknolojilerin kullanılması amacıyla proje başlattı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle "Ek-Yat Akıllı Sera" adını verdikleri çalışmayı 3 ayda tamamlayan öğrenciler, Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğinde "Yarını İnşa Et" temasıyla düzenlenen yarışmada, 165 proje arasından ödüle layık görüldü.

Enerji ihtiyacını güneş panelinden karşılayan akıllı seranın mini prototipi, telefona yüklenen özel yazılımla kumanda ediliyor. Bitki gelişimini hızlandıran mor ışık teknolojisinin yanı sıra klasik müziğin de çalındığı sera, asgari insan gücü ile üretim yapılmasını sağlıyor.

Bluetooth kontrolü ile hava, toprak ve neme göre sulama, sıcaklık değerlerine göre de iklimlendirme yapılmasına imkan sağlayan teknolojisiyle serada, ürünlerin kısa zamanda ve az maliyetle yetiştirilmesi amaçlanıyor.

- "Çiftçimiz ürünü ekecek, sonra da yatacak, keyfine bakacak"

Okulun öğretmenlerinden proje danışmanı Yasemin Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sera projesinde bitkilerin kısa zamanda ve az maliyetle yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

İnsan gücüne daha az ihtiyaç duyulmasının hedeflendiğini aktaran Çetinkaya, "Güneşe duyarlı hareketli panelleriyle gün içinde daha fazla enerji üretimi yapabiliyor. Çiftçimiz ürünü ekecek, sonra da yatacak keyfine bakacak. Proje ismi de buradan geliyor. Disiplinler arası bir çalışma oldu. Akıllı Sera'da matematik, fizik, kimya, yazılım ve bilgisayar teknolojisi var. 'Yarını İnşa Et' projesi kapsamında düzenlenen yarışmada, 165 proje arasından ödüle layık görüldü. Ödül olarak da 5 günlük kamp kazandık." diye konuştu.

Çetinkaya, projenin yarışma sürecinde ve sonrasında çok ilgi gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Talep gelmeye başladı. Montajı için çağırdığımız bir marangoz, projeye çok ilgi gösterdi. 'Bahçeme bunu uygulayabilir misiniz' dedi. İlk teklifimizi aldık, çok memnun olduk. Çevreden de tarım ve seracılık yapanlar ile iş adamlarından soranlar oluyor. Talepte bulunuyorlar. Bu sera, istediğiniz metrekaredeki kapalı bir mekana uygulanabilir."

- "Patentini alıp seri üretimi hedefliyoruz"

Öğrencilerden Tahir Furkan Sarıdiken de geliştirdikleri projenin ödüle layık görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Uyguladıkları teknolojinin üretimi kolaylaştıracağını aktaran Sarıdiken, şunları kaydetti:

"Sıcaklığı ölçen sensörlerle bitkinin ihtiyacına göre iklimlendirme yapılıyor. Enerji tasarrufu ve klasik müzik, mor ışık teknolojisiyle yüksek verim elde edilebiliyor. Topraktaki nemi ölçen sensörlerle de ihtiyaca göre sulama yapılıyor. Böylelikle etkin ve verimli sulama yapılıyor. Güneşe dönen hareketli panellerle enerjisini karşılıyor. Patentini alıp seri üretimi hedefliyoruz. Bununla ilgili iş adamları dernekleri ile görüştük. Talep çok. Büyük seralara da uygulanabilir."