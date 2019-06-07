Liseliler yeni iş fikirleri ile Avrupa’da

Türkiye’nin tek ve en kapsamlı lise girişimcilik programı finali tamamlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ticaret Odası’nın katkıları düzenlenen 20. GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finali, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ev sahipliklerinde gerçekleştirildi.

Finalde 12 ilden 35 finalist yer aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucu “Yılın Şirketi” İstanbul’dan çıktı. Lise öğrencileri tarafından kurulan ‘Entella GençBizz Şirketi’ geliştirdiği deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan düşük maliyetli filtre sistemi ile ülkemizi bu yıl Fransa’da gerçekleşecek olan Avrupa Finali’nde temsil etme hakkı kazandı.