0553 313 94 23

Liseliler mezuniyeti göbek atarak kutladı

Uşak Necati Özen Anadolu Lisesi 12.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:28
Liseliler mezuniyeti göbek atarak kutladı

Uşak Necati Özen Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri mezuniyeti göbek atarak kutladı.


Necati Özen Lisesi’nden bu yıl 100 öğrenci mezun olurken, okulun kentteki liseleri arasında en çok tercih edilen okullarından bir olduğu öğrenildi. Okulun 2018/2019 öğretim yılı mezunları, okul önünde kep attıktan sonra göbek atarak mezuniyeti kutladılar. Öğrencilerin göbek atmaları ise güzel anların yaşanmasına neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar sürüklendi, tarım alanları sular altında kaldı
    1. Ödemiş’i sağanak vurdu: Araçlar..
    2. Uşak Valisi Kocabıyık göç yolunda..
    3. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    4. Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı..
    5. Suudi Arabistan ve BAE'nin destek..
    6. TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan..
    7. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    8. ABD'li müsteşardan Türkiye'ye "terörle..
    9. Liseliler mezuniyeti göbek atarak..
    10. Türkiye'den kritik hamle! S-400'lerin..
    11. Başkan Gökhan Yüksel, yanan fabrikayı..
    12. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
    13. Pendik’te millet bahçesinde hummalı..
    14. Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı
    15. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    16. ABD'den Hong Kong açıklaması
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    18. Fatsa Belediyesinden ’Çevre Günü’..
    19. İstanbul Kayabaşı kura çekimleri ne..
    20. Bakan Selçuk'tan "karne" mesajı
    21. GÜNCELLEME - Sinop'ta kamyon ile..
    22. EURO 2020 biletleri satışa çıktı
    23. Yeni askerlik sistemi teklifi
    24. Yeşil Bursa için atıkları sıfırladılar
    25. Meclis toplantısında gündem ilaçlama..
    26. Piyasalarda gün sonu
    27. Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan son..
    28. ABD'de 3 Müslümanı öldüren zanlı..
    29. Türkiye'ye tehditler savuran ABD'ye..
    30. Van Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!