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Korona Virüs Liseliler Kovid-19’a karşı okulda aşılandı
Korona Virüs

Liseliler Kovid-19’a karşı okulda aşılandı

Çankırı'da ‘Yerinde Aşı Uygulaması’ kapsamında Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 30 öğrenciye, Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:45:00 -
Liseliler Kovid-19’a karşı okulda aşılandı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesinde kurulan stantlarda sağlık ekipleri ve eğitimcilerin nezaretinde birinci doz aşılarını aşı olan 30 öğrenci aşı öncesi detaylı şekilde bilgilendirildi. Okullarda yapılan yerinde aşı uygulaması kapsamında, daha önce de Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'nden 35 öğrenci, aşılarını yaptırmıştı.

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