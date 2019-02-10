Liseliler 25 bin liraya CNC tezgahı üretti

RİZE (AA) - Rize'de Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan CNC tezgahını 25 bin liraya imal etti.

Metal işleri bölümü öğretmeni Cengiz Kangal, makine bölümü öğretmeni Gökhan Aydın ve öğrenciler, eğitim amaçlı kullanılmak üzere 2,40 metre uzunluğunda ve 1,60 metre genişliğinde CNC tezgahı yapmak için çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla yaklaşık iki aylık çalışma sonucu öğretmen ve öğrenciler, CNC tezgahını 25 bin liraya mal etti. Bilgisayar laboratuvarında yaptıkları çizimleri makineye bağlı dizüstü bilgisayara aktaran öğrenciler, tasarladıkları şekilleri ahşaba işliyor.

CNC tezgahıyla kazıma ucu değiştirildiğinde mermer ve çelik üzerinde de işlem yapılabiliyor.

Okul Müdürü Mustafa Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin ürettiği makinenin ebatlarının diğerlerinden biraz daha büyük olduğunu belirterek, "Makineyi yaklaşık 25 bin liraya mal ettik. Piyasa değeri 75 ile 80 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Makineyle başka okullara da sipariş usulüyle iş yapabileceklerini ifade eden Bal, şunları söyledi:

"Mobilya alanında çeşitli işlemeleri, kabartmaları ve süslemeleri yapabiliyoruz. Kapı motifleri, çeşitli oyuncaklar ve ahşap işlemeciliğini teknoloji ortamında yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz çizimlerini bilgisayar ortamında tasarlıyor. Bu makineye aktararak yapıyorlar. Daha sonra yaptıkları ürünleri 'Benim Ürünüm Projesi' kapsamında satıyoruz ve elde ettiğimiz parayı öğrencilere veriyoruz.

Öğrencimiz hem öğrenmiş hem de harçlığını çıkarmış oluyor. Meslek lisesi öğrencisinin farkı burada ortaya çıkmış oluyor."

Bal, öğrencilerinin neler başarabildiğini gördüklerini kaydederek, "Velilerimiz çocuklarını diğer okullara gönderiyor, meslek liseleri boş kalıyor. Meslek lisesi öğrencileri, okulda öğrendikleri meslekle ileriki hayatlarına daha sağlam şekilde devam edebilir." diye konuştu.

Metal işleri bölümü öğretmeni Cengiz Kangal da makine ve metal öğrencileriyle ortaklaşa makine yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, çalışmayı yaklaşık iki ayda tamamladıklarını söyledi.

Metal bölümü 12. sınıf öğrencisi Kadir Ekmekçi de okuldaki çalışmaları ve öğrendikleri meslek sayesinde kendilerini hayata hazırladıklarını belirtti.

