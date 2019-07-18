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Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında otobüs şoförüne hapis cezası

Pendik’te okula giden lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete’ye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan otobüs şoförü, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında otobüs şoförüne hapis cezası

Pendik’te okula giden lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete’ye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan otobüs şoförü, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı. Mahkeme, şoförün sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına hükmetti.


Pendik’te 30 Aralık 2016 tarihinde okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete’ye çarparak ölümüne neden olan eski İETT şoförü Tarık Ulka’nın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.


Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tarık Ulka katılırken, Sude Mete’nin babası Ekrem Mete ile avukatları İlker Başer de salonda hazır bulundu.



“Görme kaybına rağmen otobüs kullanmıştır”


Duruşmada söz alan katılan avukatı İlker Başer, “Burada amaç sanığın ceza alması değil, gözündeki görme kaybına, yüksek şekere rağmen daha fazla para kazanmak için otobüs kullanarak bir cana mal olunmasına ceza verilmesidir. Burada yalnız sanık değil, bu durumdaki şahsı çalıştıran müdürü ve insan kaynaklarının da sorumluluğu vardır. Bu nedenle bu şekilde araç kullanan kişiler varsa onlara caydırıcı olması bakımından sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini talep ederiz” dedi.



Sude Mete’nin babası Ekrem Mete de, avukatının sözlerine katıldığını söyleyerek, “Toplu taşıma aracı yetkilileri, toplu taşıma aracı kullananları yeterince denetlemiyorlar. Onların da sorumluluğu vardır” diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.



"Pişmanım, ben de çok üzüntü çektim"


Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Bekir Mushak Kılınç, “Olay kasti bir olay değildir, bilerek meydana gelmemiştir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Tarık Ulka ise, “Pişmanım, ben de çok üzüntü çektim. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir olay başıma geldi” dedi.



Sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası


Davayı karar bağlayan mahkeme, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı, tarafların eşdeğer kusurlu olmalarını dikkate alarak sanık Tarık Ulka’yı “taksirle ölüme neden olma” suçundan önce 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki iyi hal ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi yaparak 2 yıl 1 aya düşürdü.


Bu cezayı ertelemeyen mahkeme, 6 ay süreyle sanığın sürücü belgesinin geri alınmasına hükmetti.



İddianameden


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Tarık Ulka’nın kullandığı İETT otobüsü ile 30 Aralık 2016 tarihinde Pendik ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde seyri sırasında, duraktan yolcu alıp hareket ettikten 15 metre sonra taşıt yolunun solundan sağına geçmek isteyen yaya Sude Mete’ye tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatılmıştı.


İddianamede, Tarık Ulka’nın "taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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