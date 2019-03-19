Liseli öğrenciler bu projeyle daha da gelişecek

Düzce'de Anadolu lisesi öğrencilerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Ortaöğretim Öğrencileri Yaşam Becerileri Kazandırma" projesi kapsamında, ders saatleri dışında meslek liselerinde tasarım beceri dersi veriliyor.

Projeyle Anadolu ve fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, günlük yaşam becerilerini geliştirmek, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla belirlenen ders saatleri dışında meslek liselerinin atölyelerinde eğitim almaları amaçlanıyor.

Türkiye'de ilk defa uygulanan proje Düzce Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencilerine, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde öğretmenler eşliğinde ahşap işleme, tesisatçılık, inşaat ve temel makine konularında el beceri kazandırılıyor.

Projeyi Avrupa'ya taşımak hedefleniyor

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra el becerilerinin de arttırılması kapsamında çalışma yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin sadece akademik değil, uygulamada da yeterli seviyede olmaları için çalıştıklarını aktaran Yiğit, şöyle konuştu:

"Anadolu liselerinde akademik eğitim alan öğrencilerimize hayat becerilerini kazandırmak ve el becerilerini geliştirmek için proje başlattık. Anadolu lisesinde eğitim gören öğrencilerimizi haftanın belli günlerinde, dersler bittikten sonra Endüstri Meslek Lisesine getiriyoruz. Buradaki atölye hocalarımız öğrencilerimize eğitim veriyor."

Proje çerçevesinde elektrik, makine ve doğrama atölyelerinde çalışma yapıldığını dile getiren Yiğit, "Öğrenciler, tüm atölyelerde asgari düzeyde mesleki beceriler kazanıyor. El becerilerini geliştiriyorlar. Öğrencilerimiz okullarında akademik ders görüyor, herhangi bir makine ya da aletle hemhal olmaları mümkün değil. Buraya geldiğinde ampul değiştirmeyi, evde elektrik kesildiği zaman tekrar bağlamak için çabalamayı ve diğer makine türünde güncel hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri için bilgi ediniyorlar." diye konuştu.

Yiğit, projeyi Avrupa Birliği projesi haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.