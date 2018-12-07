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Liseli öğrencilerden yaşlı ve engellilere özel bakım

Keçiören Kaymakamlığınca sağlanan ekonomik ve sosyo-kültürel destekler sayesinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların, evde bakım hizmetleriyle birçok ihtiyacı karşılanıyor.

07 Aralık 2018 Cuma 11:05
Liseli öğrencilerden yaşlı ve engellilere özel bakım

Başkentte, Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde ihtiyaç sahibi, yoksul, kimsesiz, yaşlı ve engellilerin evlerine giderek, temizlik ve bakım hizmetleri ile kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Keçiören Kaymakamlığınca sağlanan ekonomik ve sosyo-kültürel destekler sayesinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşların, evde bakım hizmetleriyle birçok ihtiyacının karşılanması sağlanıyor.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan projeye destek veren Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı, engelli, muhtaç veya kimsesizlerin evlerine giderek bakım ve onarım yapıyor, hastaların tansiyonlarını ölçüyor, hayatı kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımlarda bulunuyor.

Yardım için gerekli olan malzemeler ise Keçiören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından veriliyor.

- "Allah bin kere razı olsun"

Meslek lisesi öğrencilerinin, Keçiören'deki evinde tek başına yaşayan 93 yaşındaki Seyit Harmandar'ın ve 80 yaşındaki Meryem ve Hacı Bürücü'nün evine yaptıkları ziyaret AA ekibi tarafından görüntülendi.

Öğrencilerin kendilerine manevi evlat olduğunu ifade eden Seyit Harmandar, "Ben gelenlerimden çok memnunum. Allah bin kere razı olsun. Tırnağımı kesiyorlar, temizlik yapıyorlar, evimin tozunu alıyorlar, tertemiz dip bucak temizliyorlar, berberi getirip saçımı kestiriyorlar. Çok güzel hizmet ediyorlar. Allah bin kere razı olsun bu yavrularımdan." dedi.

 

- Öğrencilerden yaşlılara yardım eli

Kaymakamlık tarafından hazırlanan projeye destek verdiklerini anlatan Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İdris Güler, 15 personel ve 10 öğrenciyle bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Güler, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın hazırlamış olduğu, bizim yürüttüğümüz bir projedir. İlçemiz genelinde bulunan 300’e yakın yaşlı, bakıma muhtaç kişinin kişisel ve ev bakımı yapılmaktadır. Kaliteli yaşam, kaliteli hayat sloganıyla yola çıkılmış bir projedir. Temel hedefimiz aileleri ayda üç defa ziyaret edip, hastane, postane, banka, eczane ihtiyaçları da dahil, bunların evindeki her türlü ihtiyacını karşılamaktır. Kişisel ihtiyaçları olan banyo yaptırmaktan ve tırnağını veya saçını kesmeden tutun elbisesinin ütülenmesi, perdelerinin temizlenmesi, halısının temizlenmesine kadar evinin her türlü fiziki ve sosyal koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:05
  1. Esertepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  2. Herkes unutur devlet unutmaz
  3. Keçiören Kaymakamlığı
  4. yaşlı bakım

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