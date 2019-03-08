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Liseli öğrenciler en güzel hutbeyi okumak için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arası ‘Genç Hatipler’ Hutbe Okuma Yarışması Türkiye 1.

08 Mart 2019 Cuma 16:28
Liseli öğrenciler en güzel hutbeyi okumak için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arası ‘Genç Hatipler’ Hutbe Okuma Yarışması Türkiye 1. Bölge Finali, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi.


Şehit Bilal Akpınar İmam Hatip Lisesinin organizesinde yapılan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Arası ‘Genç Hatipler’ Hutbe Okuma Yarışması Türkiye 1. Bölge Finali, Safranbolu Merkez Camii’nde gerçekleşti. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki, akademik ve sanatsal alanlarda ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmelerine olanak sağlayan yarışmaya Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Bolu illerinden 13 öğrenci katıldı. Minbere çıkan öğrenciler en güzel hutbeyi okumak için birbirleri ile yarıştı.


Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Artık hepiniz birer hoca oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Finalde en güzel hutbeyi okuyan Ankara Yenimahalle’den Ömer Faruk Arslan 97 puanla birinci, Karabük’ten Ahmet Yasin Çakır 93 puanla ikinci ve Çorum’dan Ebubekir Demiral 91 puanla üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Karabük Valisi Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:28
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