Liseli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı
Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerinePamukkale ve Çanakkale ile başladı.27 Mart 2019 Çarşamba 12:34
Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerinePamukkale ve Çanakkale ile başladı. Kolejin Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca sorumluluğundaki ilk gezi Pamukkale’ye oldu.
Öğrencileri Pamukkale travertenleri gezerek coğrafi bilgilerini geliştirdi.Pamukkale’nin ardından Çanakkale’ye doğru yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Çanakkale şehitliği oldu. ArdındanSeyyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Seddül bahir, Kilit bahir, Alçıtepe, Kireçtepe ve Conkbayırı mevkileri ile Tabyalar ve 57. Alayziyareti yapan öğrenciler Ayvalık Cunda adası, Şeytan sofrası, İzmir ve Efes antik kenti ziyaretiyle geziyi tamamladı.
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