Liseli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerinePamukkale ve Çanakkale ile başladı.

Antalya Envar Okulları, Türkiye gezilerinePamukkale ve Çanakkale ile başladı. Kolejin Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca sorumluluğundaki ilk gezi Pamukkale’ye oldu.

Öğrencileri Pamukkale travertenleri gezerek coğrafi bilgilerini geliştirdi.Pamukkale’nin ardından Çanakkale’ye doğru yola çıkan öğrencilerin ilk durağı Çanakkale şehitliği oldu. ArdındanSeyyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Seddül bahir, Kilit bahir, Alçıtepe, Kireçtepe ve Conkbayırı mevkileri ile Tabyalar ve 57. Alayziyareti yapan öğrenciler Ayvalık Cunda adası, Şeytan sofrası, İzmir ve Efes antik kenti ziyaretiyle geziyi tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.