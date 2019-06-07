Liseli kızlara Avrupa’da mesleki eğitim

Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencileri Avrupa’da Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama eğitimi aldı.

11. sınıfta okuyan 18 kız öğrenci ve 6 öğretmenin katıldığı proje Macaristan ve İtalya’da gerçekleşti. 14 gün süresince gittikleri ülkelerde bilgisayarlı kalıp hazırlama eğitimleri alan öğrenciler ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkânı buldular. Meslek liselerinde yaygınlaşan projeler ile özellikle genç kızların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve mezun olduktan sonra istihdam imkânlarından yararlanmaları amaçlanıyor.