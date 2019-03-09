Liseli kızlar kendi tasarladıkları saç stillerini defilede sergiledi

Denizli’de lise eğitimini saç tasarım ve güzellik alanında alan kız öğrenciler kendi hazırladıkları saç tasarımlarının defilesini gerçekleştirdi. Birbirinden güzel saç stillerinin sahnelendiği gecede kızlar ayakta alkışlandı.

Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi hazırladıkları saç tasarımlarının defilesini gerçekleştirdi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda ilk olarak Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Programda ardından Türkiye Liselerarası Kızlar Futbol Turnuvası’nda Türkiye 1.’si olarak Türkiye’yi Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız futbol takımı sahneye çağrıldı. Salondakiler başarılarıyla herkesin takdirini toplayan kızları ayakta alkışladı.

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi saç stillerinin slaytla anlatıldığı gecede, kadınların Türk tarihinde nasıl saç stilleri tercih ettiği görsellerle izleyicilere aktarıldı. Programda sonrasında, okulun Saç Tasarım ve Güzellik Alanı Defilesi gerçekleştirildi. Alan öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı defilede, saçlarına birbirinden farklı şekiller veren öğrenciler seyircilerden büyük beğeni topladı.

"Denizli’nin en ünlü yerlerinde kuaför dükkanı açacağım"

Defile nedeniyle çok heyecanlı olduğunu aktaran 12. sınıf öğrencisi Zehra "nkar, “Bu bölümü okuduğum için çok mutluyum, bölümümü devam ettirmek istiyorum. Denizli’de en ünlü yerlerde kuaför dükkanı açmayı düşünüyorum" dedi. Defileye katılan Cuanna Muhammed isimli öğrenci ise çok heyecanlı olduğunu ve defile için yapılan kendi saçını çok beğendiğini kaydetti.

"El birliğiyle takım halinde hazırlandık"

El birliği içerisinde bir takım çalışması yaparak hazırlandıklarını aktaran Okul Müdürü Aysel Karaca da, organizasyonda emeği geçenlere ve salonu ücretsiz olarak kendilerine veren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu’na teşekkür etti.