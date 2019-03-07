0553 313 94 23

Liseli kızdan neşterli dehşet

Adana’da sağlık meslek lisesi öğrencisi iki kız arasındaki kavga yürekleri ağızlara getirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 08:47
Liseli kızdan neşterli dehşet

Adana’da sağlık meslek lisesi öğrencisi iki kız arkadaşın sosyal medyada birbirlerinin canlı yayınlarını sabote etme kavgası acil serviste yüz yüze kavgaya dönüşünce, kızlardan birinin diğerini neşterle kestiği ileri sürüldü.

 

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık meslek lisesi öğrencisi Ç.A. (17) ile Ü.N.Ü.(19) bir süre önce Instagram üzerinden canlı yayın yaparken birbirlerinin canlı yayınını sabote etme yüzünden sosyal medya üzerinden tartışıp kavga etti. Kız öğrencilerden Ü.N.Ü. diğer öğrenciye sosyal medyadan mesaj göndererek nerede olduğunu söyleyip yanına gelmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Ç.A. da Yüreğir Devlet Hastanesi’nde staj yaptığını yazarak "gel burada görüşelim" dedi. Bir süre sonra Ü.N.Ü. hastanenin acil servisine geldi. Kız öğrenciler burada tartışmaya başladı. Kız öğrencilerin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ü.N.Ü., Ç.A.’ya tokat attı. Bunun üzerine Ç.A. yanında bulunan neşteri çıkartarak Ü.N.Ü.’nün yüzünü, elini ve vücudunun değişik yerlerini kesti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Ü.N.Ü.’ye ise acil serviste müdahale edildi. Yaralanan Ü.N.Ü. daha sonra da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Ç.A. ise polis merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız öğrencinin yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan kız çocuğu daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:47
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini, kadın dayanışmasıyla gerçekleştirdi
    1. (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini,..
    2. Çiftçiler Birliği’nden “Bölgesel Hal..
    3. Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem..
    4. Borsa, güne yükselişle başladı
    5. Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk..
    6. Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14..
    7. Danıştay’a göre insanın ağaç kadar..
    8. 25 yıl önce eşinin iş yerine yardıma..
    9. Alaşehir’de Şıktaşlı sevgisi..
    10. Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    11. Bekçiler Lüleburgaz’da göreve başladı
    12. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    13. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    14. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    15. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    16. Van’da sigara kaçakçılığı
    17. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    18. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    19. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    20. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    21. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    22. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    23. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    24. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    25. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    26. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    27. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    28. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    29. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    30. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Ve yayınlandı! 5 büyükşehir için son anket sonuçları açıklandı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları