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Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Erzincan merkezde bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen liseli kız sobayla temas edince alevler içinde kaldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:58
Liseli kız bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Erzincan merkezde bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen liseli kız sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Babası Erdal K. tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan kız sevk edildiği Erzurum’da tedaviye alındı.


Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikriye-Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K. arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. G.K. banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas eden G.K, alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal K. banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K. sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız, ilk müdahalesinin ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.


Öte yandan ailesinin maddi durumu iyi olmayan G.K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:58
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