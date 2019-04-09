Liseli gençler potada kupa sevinci yaşadı

Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen Okul Sporları Basketbol Branşı Gençler B Kategorisi İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Erkekler ve kızlar kategorilerinde Özel Yeryüzü Kolejinin şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonun ödül töreninde gençler başarının tadını çıkarttı.

Potada 26 okul basketbol takımından 390 sporcu öğrencinin mücadelesine sahne olan Okul Sporları Basketbol Branşı Gençler B Kategorisi Müsabakaları, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde oynanan final müsabakalarının ardından tamamlandı. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda genç dev adamlar ve potanın perileri, parke üzerinde elde ettikleri başarıları düzenlenen ödül töreninde tribünleri dolduran arkadaşlarıyla kutladılar. Organizasyonun erkekler kategorisinde Özel Yeryüzü Koleji şampiyonluğunu ilan ederken, derece sıralamasına giren diğer okullar Özel Deva Koleji, Özel Gaziantep Kolej Vakfı ve Özel Simya Koleji oldu. Kızlar kategorisinde ise zirvenin sahibi erkekler kategorisinde olduğu gibi Özel Yeryüzü Koleji olurken 2.’lik koltuğuna Gaziantep Anadolu Lisesi oturdu. Kızlar kategorisinde dereceye giren diğer okular ise Özel Seçkin Koleji ve Bağlarbaşı Anadolu Lisesi oldu. Genç basketbolcular, ödüllerini törende kendilerini yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ve Gaziantep Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek’in elinden aldılar.

“Gençlerin performansı mutluluk verici”

Ödül töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, gençlerin organizasyon boyunca parke üzerinde sergiledikleri performansın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Genç dev adamlarımızı ve potanın perilerini parke üzerinde sergiledikleri performanstan dolayı kutluyorum. Müsabakaları tam anlamıyla takip edemedik ancak teknik adamlarımızdan hocalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda performansların basketbol branşı adına mutluluk verici olduğunu söyleyebilirim. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm okullarımızı kutluyorum. Müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.