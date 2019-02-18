Liseli atletler yarıştı

Antalya Okul Sporları tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesisleri’nde gerçekleştirilen okullar arası Liseler arası Atletizm yarışları tamamlandı.

Gençler 200 metre de Envar Koleji Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Alihan Akca, 24 saniyelik derecesiyle Antalya 1’incisi olurken 100 metrede ise 12.53 lük derecesiyle Antalya 2’incisi olma başarısını gösterdi. Gençler Gülle atma yarışlarında ise aynı okul öğrencisi 9. Sınıftan 14 yaşındaki İsmail Yılmaz da 9.51 metrelik derecesiyle Antalya 2’incisi oldu.

Öte yandan, kızlar da 300 metre engelli yarışmasında Saime Salih Konca Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Berna Boduç ise 50 saniyelik derecesiyle Antalya 1’incisi unvanıyla İzmir’de yapılacak olan Liseler arası grup müsabakalarında Antalya’yı temsil edecek.

Atletizm sahasında yapılan madalya töreninden sonra konuşan Envar Okulları Liseler Müdürü Mehmet Ali Sarıca, “4/4 lük Eğitim modelimizle öğrencilerimizin sadece akademik olarak değilbilim, kültür-sanat çalışmaları ve sportif başarılarıyla da ön plana çıkmalarını destekliyoruz. Vatanımıza-milletimize yararlı, ahlaki yönü kuvvetli, çalışkan ve çok yönlü bireyler olmaları için azami gayret ve çabayı gösteriyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.