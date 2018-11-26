Liseli atletler Türkiye'de buluşacak





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - 2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak.

Dünya Okul Sporları Federasyonunun (ISF) Rusya'daki yönetim kurulu toplantısında organizasyona aday ülkeler sunumlarını yaptıktan sonra şampiyonanın Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, "Rusya’da ülkemiz adına sunum yapan heyetimiz başarılı bir çalışmaya imza atarak ISF’nin ana branşlarından biri olan atletizmin 2021 yılında yapılacak dünya şampiyonasını ülkemize kazandırdı." dedi.

İki Gymnasiade (Dünya Okul Sporları Olimpiyatları) olmak üzere 15 ISF Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan başkan Karakullukçu, şunları kaydetti:

"ISF son kabullerle yaklaşık 130 üye ülkeye ulaştı. Bu da dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapabilmek açısından rekabeti ön plana çıkartmakta ve organizasyon alınmasını zorlaştırmaktadır. Ancak 2016 yılında Süleyman Soylu bakanımızın destek ve himayeleri, federasyon başkan vekilimiz ve yönetim kurulu üyemiz Ali Faik Hacıoğlu’nun mükemmel koordinasyonu sayesinde, örnek bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Gymnasiade 2016 Dünya Okul Sporları Olimpiyatları ile organizasyon kabiliyetimizin ne denli güçlü olduğunu tüm katılımcı ülkeler yakından görme şansı buldu. Bu kazanım da şüphesiz Trabzon’un organizasyon kabiliyeti ve sahip olduğu tesis altyapısı büyük role sahip. Biz de yine en mükemmel şekilde bu organizasyona ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz."





- 30 ülkeden bin sporcu bekleniyor





Federasyon başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Trabzon'daki organizasyona 30 ülkeden bin sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Fransa'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'na 25 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun katıldığını hatırlatan Karakullukçu, "Yeni üyeler ve ülkemizinde tercih edilen bir destinasyon olması açısından 2021’de Trabzon’da yapılacak 26. ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'na 30 ülkeden bin sporcunun katılımını bekliyoruz." diye konuştu.

Trabzon Söğütlü Atletizm Sahası'nın organizasyon için ideal alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Ömür Fatih Karakullukçu, "Ayrıca 2011 Avrupa Gençlik Oyunları, 2014 ISF Dünya Hentbol Şampiyonası ve 2016 Gymnasiade gibi birçok önemli uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan tesis altyapısı ve sportif kültürüyle Trabzon’un bu organizasyonu da en iyi şekilde icra edeceğine yürekten inanıyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



