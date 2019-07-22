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Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
Liselerin boş kontenjan ve taban puanları açıklandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
  1. LGS
  2. meb

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