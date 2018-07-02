Liselere tercih süreci başladı! 2018 LGS tercihleri nasıl yapılır?

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Liselere tercih süreci bugün başladı.

2018 LGS tercih döneminde E-Okul sistemi üzerinden de yapılabilecek lise tercihleri ile ilgili hem öğrencilerin, hem de velilerin merak ettiği soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) lise tercih dönemi süresince 81 ilde kurduğu tercih danışmanlığı komisyonu ile öğretmenler aracılığıyla öğrencilere destek vereceği tercih sürecinde, öğrenci ve veliler lise tercihlerinin nasıl yapılacağını ve okul seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırmaya başladı.

Doğru tercihte bulunmak isteyen öğrencilerin LGS tercih kılavuzunu incelemesi ve gerekirse okullardan ya da tercih danışmanlıklarından destek alması, tercih sürecini daha sağlıklı atlatmalarını sağlayacak.

E-okul sistemine giriş yapmak ve tercihlerinizi tamamlamak için sayfamızda vermiş olduğumuz bağlantıya tıklamanız yeterli. İşte 2018 LGS tercih işlemleri ve E-Okul giriş ekranı.

e-Okul giriş ekranı için tıklayınız

LGS TERCİHLERİ 13 TEMMUZ'A KADAR YAPILACAK

LGS sınavına giren öğrenciler tercihlerini, 27 Haziran 13 Temmuz arasında yapacak. Özel lise kayıtları ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların kayıtları ise 2-13 Temmuzda yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. 30 Temmuz da ise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-06 Eylül' de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları alınacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler için merkezi yerleştirme, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokulları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta toplam 15 tercih yapabilecek. İlk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihinde bulunabilecekler.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla beş, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.