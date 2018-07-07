Liselere girişte son hafta

1 milyon aileyi yakından ilgilendiren Liseye Geçiş Sistemi‘ne bağlı olarak yeni okullarıyla tanışmaya hazırlanan öğrenciler için tercih günleri devam ediyor. Hafta başında yayınlanan tercih ve yerleştirme kılavuzundaki bilgiler birçok yeniliği kapsıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini açıklamasının ardından veliler ve öğrenciler tercih listelerini oluşturmaya başladı. Okulların geçen yıl hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldığı ve kontenjanlarının kılavuzda yer alması, listelerini oluşturan adaylara büyük kolaylık sağlıyor. 3 Temmuz’dan itibaren tercihlerini netleştirmeye çalışan adaylar için son dönemece girildi.

MEB’DEN DANIŞMANLIK HİZMETİ

MEB, öğrencilere yardımcı olması için oluşturduğu 5 bin 495 komisyon görev yapıyor. 5 bin 138’i okullarda, 140’ı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, 31’i alışveriş merkezlerinde, 88’i park, şehir meydanı gibi il veya ilçelerin görünür noktalarında ve 98’i ise gezici (mobil) komisyonu olarak hizmet veriyor. Uzmanlar, öğrencinin T.C. kimlik, okul ve güvenlik kayıt numaraları ile e-Okul’a giriş yaparak aday ve velilere değerlendirme yapıyor.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR

Bu yıl LGS’ye giren öğrenciler sınavla, yerel ve pansiyonlu olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Her gruptan 5’er tane olmak üzere toplam 15 okul tercih edebilme hakkı bulunuyor. Bu gruptaki öğrenciler, bin 373 liseden birisine girmesi için bir sıralamaya tabi tutulacak. LGS’ye girmeyenler öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullardan en fazla 10 tanesini tercih listesine yazabilecek. Yerel yerleştirmede öğrenci kendi kayıt alanı içinde okulları tercih ettiği zaman şansı daha yüksek olacak. (Kayıt alanındaki okullar öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu alan şeklinde tanımlanıyor. Kayıt alanı dışındaki okullar ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları kapsıyor.)

ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME

MEB, sınava girmiş olsa da tüm öğrencileri yerel yani adrese dayalı yerleştirmeye katılmaya zorunlu tutuyor. Aksi halde adaylar LGS’ye girmiş olsalar da tercih yapamayacak.

3 OKUL TÜRÜ VAR

Adayların yerel yerleştirme ekranında yer alan üç okul türünden tercih yapmaları mümkün. Bu okullar Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak sıralanıyor. Adım adım anlatacak olursak; Adaylar, üçü kendi kayıt alanı içinde olmak üzere üç okul seçecekler. Daha sonra da diğer kayıt alanlarından iki okul daha seçerek en fazla 5 tercih yapacak. Arzu eden adayların tercih sayısını bir adette bırakması da mümkün. Uzmanlar bu noktada şu uyarıda bulunuyor: ‘’Tercihlerde aynı okul türünden en fazla üç okul seçilebilecek. Yani ister Anadolu Lisesi olsun, ister Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi olsun, isterse de Anadolu İmam Hatip Lisesi, bunların her birinden en fazla üç adet tercih edilebilecek. Tercih sayısını 5’e tamamlamak için adaylar diğer iki okul türünden seçim yapılabilecek. Bu arada sınava girmeyen öğrenciler için ise sınavla öğrenci alan okullar ekranı açılmayacak. Onlara yerel yerleştirme ekranından sonra pansiyonlu okullar ekranı açılacak. Pansiyonlu okul tercihleri ise zorunlu görünmüyor.

TEK ANADOLU LİSESİ VARSA ADAY NE YAPMALI?

Adaylar, bu durumda kendi kayıt bölgesindeki tek okulu seçip, yine kayıt bölgesinden farklı türde iki okul seçtikten sonra 4 ve 5’inci tercihlerde başka bölgelerden iki Anadolu lisesi daha seçebilme hakkına sahipler.

ONAY MERCİİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİ

Tercih listesinin herkesin kendi okulunda yapılması ve onaylanması diye bir şart yok. Adaylar ve veliler listelerini istediği okullarda oluşturabilirler. Tercih formunun sisteme dahil edilmesi için velilerin atacağı adım ise şöyle: Başvuru 13 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar e-okul üzerinden ya da ortaokullarda yapılacak. Bundan önce tercih listesinin mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. Kılavuzda verilen tercih formu veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylanacak. Ardından da iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek. Bu formun diğer nüshası okulda saklanacak.

PUANLAR EŞİTSE ÖNCE KİM YERLEŞECEK?

Öğrencilerin sınav belgesinde yer alan puanlarının eşitliği durumunda önce Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP) bakılacak. Bu puan 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasından oluşuyor. (Bu arada puanın hesaplanmasında beşinci sınıf okul notlarının etkisinin olmadığını da belirtelim.) Bu puan da eşitse bu kez doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilecek. Burada eşitlik durumunda sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne bakılacak. Eşitlik bozulmadığı takdirde bu kez okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

BU ÖNCELİKLERE DİKKAT

KAYIT ALANI ÖNCELİĞİ: Öğrenci ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih ettiğinde aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden; komşu kayıt alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak. Uzmanlar, bulunduğu kayıt alanındaki okulda eğitim görenlerin komşu kayıt alanındakine; komşu kayıt alanındaki öğrencinin de diğer kayıt alanlarında eğitim alan öğrenciye göre avantajlı olduğunu vurguluyor. Aynı kayıt alanındaki okulda okuyanlardan ise bu alandaki okulda dönem olarak daha fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacak.

TERCİH SIRALAMASI ÖNCELİĞİ: Öğrencilerin tercih sıralamaları yerleştirmelerinde öncelik alınacak.

ORTAOKUL BAŞARISI KRİTER: Öğrencilerin Ortaokuldaki Başarı Puanı yerleştirmede değerlendirilecek. Ortaokul Başarı Puanı 80.00-100 başarı diliminde olan öğrenciler, 60.00-79.99 başarı diliminde olan öğrencilere göre; 60.00-79.99 başarı diliminde olan öğrenciler de 60.00’ın altında başarı diliminde olan öğrencilere göre daha avantajlı olacak.

DEVAM VE DEVAMSIZLIKLARI ÖLÇÜT: Öğrencilerin 8’inci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecek. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5.5-10 gün olanlara, 5.5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10.5-15 gün olanlara, 10.5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15.5-20 gün olanlara, 15.5- 20 gün devamsızlığı olanlar 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacak.

YAŞI KÜÇÜK OLANLAR AVANTAJLI: Yerel yerleştirmede yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

DİKKAT: Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okula yerleşenlerin pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

TOPLAM KAÇ KONTENJAN VAR?

Sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselere toplam 1 milyon 180 bin öğrenci yerleştirilecek. Nitelikli olarak tanımlanan bin 373 lise 126 bin 510; özel okullar için 200 bin kontenjan ayrılırken, devlet okullarında 9. sınıflar için ayırılan toplam kontenjan 1 milyon 300 bin olarak belirlenmişti.

İSTEYENE AÇIK LİSE

Öğrenciler, puan üstünlüğüne, liselerin kontenjanlarına ve tercihlerine bağlı olarak yerleştirilecek. Tercihlerinin hiçbirine yerleşemeyen adaylar, tercih yapmamış öğrencilerle birlikte otomatik olarak açık liseye yerleştirilecek. Bu noktada ailelerin imkânı varsa çocuklarını özel eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilecek.

NAKİL DÖNEMLERİ NE ZAMAN?

MEB, adaylara bu yılki boş kontenjanlar için 6 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 4 kez nakil hakkı tanıdı.

TARİHLER ÇAKIŞTI

Bu yıl özel liselerin kayıtları ile devlet liseleri için yapılacak tercihlerin günleri aynı olunca veliler çocuklarının puanını ve beklentilerini göze alarak karar verme avantajını da elde etti.

BU GELİŞME ÖNEMLİ

Geçen yıl TEOG sınavlarına 1 milyon 170 bin öğrenci girerken, bu yıl sınava giren öğrenci sayısı 971 bin 657’e düştü. Bu yıl yerleştirmeye dönük hesaplamalar yapılırken bu sayıların rolü olacak. Uzmanlar, geçen yıl yüzde ikilik dilimden öğrenci alan bir okulun 23 bin 400 öğrenciye kadar indiğine dikkat çekiyor. Bu yıl sınava giren öğrenci sayısında yüzde 20 oranında bir azalma olmasına rağmen, kontenjanların azalması tercihlerde dezavantaj oluşturabilir. Adaylar, bu nedenle tercih listesini oluştururken okul kontenjanlarının geçen yıla göre ne kadar azaldığını dikkate almalılar. Uzmanlar, yüzde 5’lik dilimden öğrenci alan okullarda çok fazla değişiklik olmayacağını dile getirerek, “Bu dilimin altında kalan okullarda sadece 2017 yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih listesi yapmak hatalı olur” uyarısında bulunuyor.